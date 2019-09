Ξεκίνησε ο διάλογος κυβέρνησης - πολιτών εν μέσω διαδηλώσεων

Εν μέσω διαδηλώσεων και δρακόντειων μέτρων ασφαλείας ξεκίνησε ο διάλογος ανάμεσα στη κυβερνήτη του Χονγκ Κονγκ Κάρι Λαμ και 150 πολίτες που επελέγησαν «τυχαία» σε μια προσπάθεια να διευθετηθεί η κρίση που μαστίζει την πόλη εδώ και τρεις μήνες.

Έξω από το γήπεδο «Queen Elizabeth» έχουν συγκεντρωθεί διαδηλωτές οι οποίοι φωνάζουν συνθήματα, ζητώντας από τη Λαμ να ικανοποιήσει και τα πέντε αιτήματα του κινήματος, όπως εκείνο για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τη χρήση εκτεταμένης αστυνομικής βίας εις βάρος των διαδηλωτών και την απελευθέρωση όσων κρατούνται χωρίς κατηγορίες. Την Τετάρτη, ένας κορυφαίος Κινέζος αξιωματούχος περιέγραψε τα αιτήματα αυτά ως «πολιτικό εκβιασμό».

Η Λαμ δήλωσε την Τρίτη ότι περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι υπέβαλλαν αίτηση για να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση μαζί της και για να «εκφράσουν την οργή τους» απέναντι στην κυβέρνηση έπειτα από τρεις μήνες φιλοδημοκρατικών διαδηλώσεων.

Το μαζικό κύμα αμφισβήτησης γεννήθηκε στις αρχές Ιουνίου, λόγω του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου για την έκδοση υπόπτων από το Χονγκ Κονγκ για να δικασθούν στην Κίνα. Έκτοτε οι διεκδικήσεις διευρύνθηκαν σημαντικά για να καταγγείλουν την αστυνομική βία, την υποχώρηση των ελευθεριών και τις παρεμβάσεις της Κίνας στο Χονγκ Κονγκ.



