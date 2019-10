Χάος στη Βουλή του Χονγκ Κονγκ

Του Γιάννη Μαντζίκου

Πρωτοφανείς καταστάσεις ζει το Χονγκ Κονγκ, αφού η καθιερωμένη ετήσια ομιλία της κυβερνήτου Καρι Λαμ προς το νομοθετικό Σώμα διακόπηκε από βουλευτές που ζητούν μεταρρυθμίσεις και ελεύθερες εκλογές.

Η Κάρι Λαμ αναγκάστηκε να αποχωρήσει εν μέσω συνθημάτων υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας από βουλευτές της αντιπολίτευσης οι οποίοι διέκοψαν δύο φορές την κυβερνήτη του Χονγκ Κονγκ.

Pro-democracy lawmakers shine a flashlight at Lam, which shows the words "Five demands, not one less" -- a key slogan in the ongoing protest movement.



As of 11:30am, LegCo President Andrew Leung said that the meeting has been adjourned.#China #HongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/nh5cTyKhIk — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 16 Οκτωβρίου 2019

Η τοπική Βουλή (LegCo) είχε αναστείλει τις εργασίες της από τον περασμένο Ιούλιο λόγω των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν εδώ και μήνες την πόλη.

Η Λαμ στη συνέχεια προχώρησε στη καθιερωμένη ομιλία της μέσω βιντεοσκοπημενου μηνύματος κατά το οποίο τόνισε μεταξύ άλλων ότι "δεν ανεχθεί άλλες τέτοιες συμπεριφορές" και ότι "τα παιχνίδια που υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια πρέπει να σταματήσουν".

At 12:15pm, Chief Executive Carrie Lam started delivering her third policy address via video. The speech is broadcast on TV channels and online.#China #HongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/7OnwS2kCuO — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) 16 Οκτωβρίου 2019

Δεύτερο χτύπημα από την αμερικανική βουλή

Νωρίτερα, το Πεκίνο αλλά και η τοπική κυβέρνηση είχαν υποστεί ένα ισχυρότατο πλήγμα όταν η Βουλή των αντιπροσώπων των ΗΠΑ πέρασε την λεγόμενη «Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία του Χονγκ Κονγκ».

Η πράξη απαιτεί από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να εκτιμήσει το επίπεδο ελευθερίας στο Χονγκ Κονγκ προκειμένου να αποφασίσει κατά πόσο η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να χορηγεί τα ειδικά προνόμια εμπορικών συναλλαγών της πόλης βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί Πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών- Χονγκ Κονγκ του 1992.

Η πρόεδρος του σώματος Νανσι Πελόζι είπε χαρακτηριστικά "αν δεν ορθώσουμε ανάστημα τώρα λόγω κάποιων εμπορικών συμφερόντων τότε θα χάσουμε το δικαίωμα να μιλάμε και να υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα για πάντα".

Houses passes bills aimed at showing support for Hong Kong protests:



"If America does not speak out for human rights in China because of commercial interests, then we lose all moral authority to speak out on behalf of human rights any place in the world." https://t.co/W6otW5Eq6u pic.twitter.com/AEIsZqFBA2 — ABC News (@ABC) 16 Οκτωβρίου 2019

Φωτογραφία: AP