Βρετανία: Πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στο Ίστμπουρν

Μάχη με τη φλόγες δίνουν πυροσβέστες στο Ανατολικό Σάσεξ της Βρετανίας προκειμένου να κατασβέσουν μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε ξενοδοχείο στο Ίστμπουρν.

Σύμφωνα με το skynews.com, η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο ξενοδοχείο Βικτωριανής εποχής Claremont, με την πυροσβεστική να έχει ενημερώσει πάντως ότι έχει εκκενωθεί.

Οι φλόγες έχουν επεκταθεί στη σκεπή και στα παράθυρα του ξενοδοχείου, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να μην περνούν από την παραλία.

Firefighters are tackling a serious fire at the Claremont Hotel in Eastbourne and 12 fire engines are at the scene.



People are being warned to avoid Eastbourne seafront. Read more here: https://t.co/YdToQolnLt pic.twitter.com/JJlNrcvriy