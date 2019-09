Παραιτείται ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων

Την παραίτησή του προανήγγειλε ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου, ανακοινώνοντας τη Δευτέρα ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, τόνισε πως δεν θα αμφισβητήσει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, στην περίπτωση που το Κοινοβούλιο ψηφίσει σήμερα υπέρ αυτής.

«Ήταν τεράστια τιμή που βρέθηκα στον συγκεκριμένο θώκο», τόνισε στη Βουλή των Κοινοτήτων ο Μπέρκοου, ο οποίος ανέλαβε πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων το 2009.

Εφόσον οι Βρετανοί βουλευτές καταψηφίσουν την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, όπως και αναμένεται, ο Τζον Μπέρκοου θα υποβάλει την παραίτησή του στις 31 Οκτωβρίου, την προγραμματισμένη ημερομηνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

"This has been the greatest privilege and honour of my professional life"



John Bercow receives a standing ovation from MPs, as he announces his intention to stand down as House of Commons Speakerhttps://t.co/e3Shcat2ql pic.twitter.com/TqtEmoI9yE