Ακύρωση του Brexit χωρίς δημοψήφισμα θέλουν οι Φιλελεύθεροι

Την ακύρωση του Brexit χωρίς τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος θα επιδιώξουν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες στη περίπτωση που γίνουν κυβέρνηση, όπως δήλωσε σήμερα από το συνέδριο του κόμματος στο Μπορνμουθ, η αρχηγός τους Τζο Σουίνσον.

«Αν οι πολίτες μας δώσουν πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές, θα γίνουμε το κόμμα που σταμάτησε το Brexit» τόνισε η Σουίνσον.

Στο συνέδριο του Μπόρνμουθ παραβρέθηκε και ο πρώην επικεφαλής της ομάδας των Φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γκι Φερχοσταντ ο οποίος υπερασπίστηκε τους βουλευτές των Συντηρητικών οι οποίοι αποφάσισαν να ψηφίσουν κατά της γραμμής του κόμματος λέγοντας ότι «Η Μάργκαρετ Θάτσερ έπρεπε να διαγραφεί από το Συντηρητικό Κόμμα επειδή ήθελε την Βρετανία στην Κοινή Αγορά».

