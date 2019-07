Βρετανία: Νέα αρχηγός η Τζο Σουίνσον στους Φιλελεύθερους

Η Τζο Σουίνσον είναι από σήμερα η πρώτη γυναίκα αρχηγός των Φιλελευθέρων στη Μεγάλη Βρετανία καταφέρνοντας να ξεπεράσει σε ψήφους τον αντίπαλό της Εντ Ντάβει.

Τα περίπου 107.000 μέλη του κόμματος ψήφιζαν από τις αρχές Ιουλίου μετά την ανακοίνωση του Σερ Βινς Κειμπλ ότι δεν σκοπεύει να συνεχίσει στην ηγεσία του κόμματος.

Ο Κέιμπλ από την πλευρά του τόνισε ότι παραδίδει ένα «μεγαλύτερο, ισχυρότερο κόμμα» στη διάδοχό του.

Η Σουίνσον μάλιστα εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον Κέιμπλ, πριν ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσω Twitter.

Before we find out who will lead @LibDems next, I want to thank @vincecable for all that he has done as our Leader over the last two years. He has been the voice of reason in unreasonable times & led our party to our best ever local & European election results. Thank you, Vince. pic.twitter.com/HFt3mNkiug