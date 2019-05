Λονδίνο: Λήξη συναγερμού για ύποπτο αντικείμενο στην Ντάουνινγκ Στριτ

Αποκλεισμένοι έμειναν οι δρόμοι γύρω από τα γραφεία της Ντάουνινγκ Στριτ, στο Λονδίνο καθώς εντοπίσθηκε ύποπτο αντικείμενο.

Happy to update the item concerned has now been fully assessed and deemed non-suspicious. Roads will be reopened shortly. Thanks again for your patience and cooperation — MPS Westminster (@MPSWestminster) 23 Μαΐου 2019

Η αστυνομία απέκλεισε ένα μεγάλο κομμάτι στο κέντρο του Λονδίνου, κοντά στην πρωθυπουργική κατοικία, στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, αλλά μετά από λίγη ώρα ενημέρωσε πως δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος.

«Προσωρινό κλείσιμο δρόμων γύρω από το Whitehall, καθώς ερευνάται ύποπτο αντικείμενο», έγραφε στο μήνυμά της, στο Twitter, η βρετανική αστυνομία νωρίτερα.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ξεκίνησε στη Βρετανία η ψηφοφορία για τις Ευρωεκλογές.

Temporary road closures in place around Whitehall whist suspect item assessed. Police attended at 1201hrs today. Specialist officers are now in attendance. Thank you for your patience — MPS Westminster (@MPSWestminster) 23 Μαΐου 2019