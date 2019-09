Βρετανία: Η μεγαλύτερη τρομοκρατική απειλή στη χώρα προέρχεται από την ακροδεξιά

Την άνοδο της ακροδεξιάς τρομοκρατίας, επεσήμανε σε συνέντευξη Τύπου ο Νιλ Μπάσου, υποδιευθυντής της μητροπολιτικής αστυνομίας του Λονδίνου.

Στην πρώτη ειδική συνέντευξη Τύπου για το θέμα, ύστερα από τη δολοφονία της Τζο Κοξ το 2016, βουλευτή των Εργατικών από ακροδεξιό ακτιβιστή λόγω των θέσεων της υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αστυνομία αποκάλυψε ότι βρετανικές αρχές απέτρεψαν 22 επιθέσεις από τον Μάρτιο του 2017, επτά εκ των οποίων ήταν από τον εν λόγω ιδεολογικό χώρο.

Ο Νιλ Μπάσου πρόσθεσε ότι το 30% των συλληφθέντων που σχετίζονται με τρομοκρατία ήταν επίσης από την ακροδεξιά και τόνισε ότι η αύξηση των περιστατικών βίας ήρθε κυρίως μετά την περίοδο του δημοψηφίσματος για το Brexit το 2016.

