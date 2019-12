Βρετανία: Έληξε η κινητοποίηση στο σταθμό του μετρό Euston

Την εκκένωση του σταθμού του μετρό Euston στο Λονδίνο, για λόγους ασφαλείας, πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι οι βρετανικές αστυνομικές αρχές, ωστόσο το αντικείμενο που προκάλεσε στο συναγερμό αποδείχτηκε ότι ήταν τελικά ένα ραδιόφωνο.

Ειδικότερα, η υπηρεσία σιδηροδρόμων είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι «ο σταθμός έχει κλείσει για ένα περιστατικό ασφαλείας. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συρμοί εντός ή εκτός σταθμού. Η βρετανική αστυνομία μεταφορών βρίσκεται στο σημείο και παρακολουθεί τις εξελίξεις».

Όπως ενημέρωσαν στη συνέχεια ωστόσο οι αρμόδιες αρχές, το αντικείμενο που θεωρήθηκε «ύποπτο» τελικά περιείχε ένα ραδιόφωνο, με τον σταθμό να ανοίγει ξανά.

Please be aware, Euston was evacuated following a report of suspicious package. It’s been reviewed and found to be a DAB Radio. No concerns. Station will be reopening shortly.



Always report any concerns to us. #SeeitSayitSorted