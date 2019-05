Βρετανία: Διαδηλωτής περιέλουσε με μιλκσέικ τον Ν. Φάρατζ

Με μιλκσέικ περιέλουσε ένας άνδρας τον ηγέτη του Κόμματος Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ, κατά την περιοδεία του στο Νιούκαστλ, στο τελευταίο περιστατικό επίθεσης εναντίον υποψηφίων πολιτικών που συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές και στρατεύονται ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λίγο μετά την ομιλία του Φάρατζ σε υποστηρικτές του, ο 32χρονος Πολ Κράουδερ προσέγγισε τον Νάιτζελ Φάρατζ και του πέταξε ένα μιλκσέικ.

«Δεν ήξερα ότι βρισκόταν στην πόλη, σκέφτηκα ότι αυτή είναι η μόνη ευκαιρία μου», είπε στην Mirror ο Κράουδερ.

Αμέσως άνδρες της προσωπικής ασφάλειας του Φάρατζ τον απομάκρυναν και σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης συνελήφθη.

«Δυστυχώς, κάποιοι υπερασπιστές της παραμονής στην ΕΕ (remainers) έχουν γίνει ακραίοι σε βαθμό που μια ομαλή προεκλογική καμπάνια έχει καταστεί αδύνατη», είπε ο ηγέτης του Κόμματος Brexit με tweet του μετά το περιστατικό.

Sadly some remainers have become radicalised, to the extent that normal campaigning is becoming impossible.



For a civilised democracy to work you need the losers consent, politicians not accepting the referendum result have led us to this.