Βρετανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε παιδιά έξω από σχολείο στο Έσεξ

Μεγάλη κινητοποίηση των βρετανικών αρχών στο Λούτον του Έσσεξ, όπου αυτοκίνητο έπεσε σε παιδιά έξω από τοπικό γυμνάσιο, τραυματίζοντας πολλά εξ αυτών.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές των αρχών, το τροχαίο είναι «σοβαρό», με τους αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο «χτύπησε πλήθος παιδιών».

Essex Police say there was likely to be "serious and prolonged investigation" and asked the public not to speculate on the circumstances following major crash near Debden Park High School in Loughton https://t.co/de112kx7kz pic.twitter.com/GYtrxO04ZW

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και πολλά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο Λύκειο Ντέμπντεν. Ο δρόμος όπου βρίσκεται το σχολείο έχει κλείσει και προς τις δύο κατευθύνσεις, ενώ η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και κάλεσε τους κατοίκους να την αποφεύγουν.

Πληροφορίες που αναφέρουν ότι ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Ένας γονέας, η κόρη του οποίου παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο, είπε στο Essex Live ότι «ένα Ford KA ανέβηκε στο πεζοδρόμιο από πίσω της» και χτύπησε δύο αγόρια. «Ήταν φρικτό να το βλέπεις. Όλοι έπαθαν σοκ».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε την πορεία του.

Επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας τους Έσεξ αναφέρει ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον τόπο μιας σοβαρής σύγκρουσης στην Willingale Road, του Λούτον», καλώντας παράλληλα τους πολίτες «να μην κάνουν εικασίες για τις συνθήκες του περιστατικού».

We remain at the scene of this collision in #Loughton and the picture is fast moving. We would urge people not to speculate on the circumstances or people involved. We must make sure our updates are accurate.



In the meantime any witnesses please follow the request below. https://t.co/jSmj0Pywja