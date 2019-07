Βραζιλία: 52 νεκροί σε εξέγερση σε φυλακή

Τουλάχιστον 52 κρατούμενοι σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια εξέγερσης στη φυλακή της Αλταμίρα, στην Πολιτεία Παρά της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα 16 από τα θύματα αποκεφαλίστηκαν.

"Επρόκειτο για μια σύγκρουση μεταξύ μελών αντιπάλων συμμοριών. Δύο φύλακες κρατήθηκαν όμηροι, όμως έχουν ήδη απελευθερωθεί", εξήγησε μια εκπρόσωπος των σωφρονιστικών υπηρεσιών της Παρά.

Η εξέγερση ξεκίνησε γύρω στις 7 το πρωί (13.00 ώρα Ελλάδας) και τελείωσε το μεσημέρι.

