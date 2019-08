Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου στέλνει στρατό για τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου έδωσε χθες εντολή για την αποστολή του στρατού για να καταστείλει τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που καίνε τον Αμαζόνιο, δήλωσε ο κυβερνήτης της Πολιτείας Χοράιμα Αντόνιο Ντενάριουμ.

Το μέτρο, που λαμβάνεται έπειτα από την υπογραφή ενός προεδρικού διατάγματος από τον Βραζιλιάνο πρόεδρο, εξουσιοδοτεί από το Σάββατο τους κυβερνήτες των Πολιτειών της χώρας που εμπλέκονται στην κατάσβεση των πυρκαγιών του Αμαζονίου να κινητοποιήσουν τις ένοπλες δυνάμεις «για προληπτικές και κατασταλτικές ενέργειες κατά περιβαλλοντικών εγκλημάτων», καθώς και για «τον εντοπισμό και την καταπολέμηση πυρκαγιών».

