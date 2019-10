Βολιβία: Νέες διαδηλώσεις μετά τις καταγγελίες για την εκλογή Μοράλες

Βολιβιανοί διαδηλωτές απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους στην πρωτεύουσα Λα Πας την Παρασκευή, ζητώντας να επανελεγχθεί το αποτέλεσμα της κάλπης για τις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή, και το οποίο έχει πυροδοτήσει καταγγελίες για νοθεία και εκτεταμένα επεισόδια τις τελευταίες μέρες.

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν πολυσύχναστους δρόμους στο βόρειο και νότιο τμήμα της Λα Πας, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Όχι στη δικτατορία», ενώ υπήρξαν και επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων τα οποία δεν πήραν μεγάλη έκταση.

Σημειώνεται ότι οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ξέσπασαν την Κυριακή, όταν η επίσημη καταμέτρηση των ψήφων αναστάλθηκε για σχεδόν ένα 24ωρο. Παρόλο που τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειχναν ότι ο Έβο Μοράλες θα πήγαινε σε δεύτερο γύρο με αντίπαλο τον Κάρλος Μέσα, η εκλογική επιτροπή της Βολιβίας έδωσε από τον πρώτο γύρο τη νίκη στον σοσιαλιστή πρόεδρο, με 47,07% έναντι 36,51% του Μέσα.

