Βαρκελώνη: Σε κλοιό διαδηλωτών η πόλη - Έκλεισε η Σαγράδα Φαμίλια

Ο καθεδρικός ναός της Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελώνη έχει κλείσει λόγω των διαδηλώσεων των αυτονομιστών, ενώ στην πόλη συρρέουν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές από πολλές καταλανικές πόλεις, με σκοπό να διαμαρτυρηθούν για την καταδίκη των 9 αυτονομιστών από ισπανικό δικαστήριο.

Στον επίσημο λογαριασμό της Σαγράδα Φαμίλια στο Twitter αναφέρεται ότι μια ομάδα διαδηλωτών στέκονταν στην είσοδο της Σαγράδα Φαμίλια -ενός από τα κυριότερα τουριστικά αξιοθέατα της Βαρκελώνης- και πως η πρόσβαση στην περιοχή του ναού δεν μπορεί πλέον να διασφαλιστεί.

In order to ensure the safety of visitors, employees and collaborators, the Sagrada Família has stopped normal activity due to the protests scheduled for today.

Any visitors who have purchased tickets for today through the Sagrada Família official channels ... (1/2)