Απορρίπτει συνάντηση με τον Τραμπ το Ιράν

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση του Ιρανού προέδρου Χασάν Ροχανί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,



Η ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε από τον τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Αμπάς Μουσαβί.

«Ούτε υπάρχει ένα τέτοιο γεγονός στην ημερήσια διάταξή μας, ούτε θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνει μια συνάντηση αυτού του είδους», σημείωσε ο Μουσαβί κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση του τύπου.

