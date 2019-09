Απομακρύνεται κι άλλο το Ιράν από τη συμφωνία του 2015

Το Ιράν θα ενημερώσει εντός των επόμενων ωρών την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απόφασή του να υπαναχωρήσει περαιτέρω από τις δεσμεύσεις που έχει λάβει με βάση την πυρηνική συμφωνία του 2015, δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ.

«Πρόκειται να ενημερώσω (την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι) σε μερικές ώρες για την απόφαση του Ιράν που θα τεθεί σε εφαρμογή την Παρασκευή», τόνισε ο Ζαρίφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Σαφώς, αυτά τα βήματα είναι αναστρέψιμα αν η ΕΕ εκπληρώσει τις υποσχέσεις της για την διάσωση της συμφωνίας», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Σε αυτή την «τρίτη φάση» υπαναχώρησης από τις δεσμεύσεις της διεθνούς συμφωνίας JPCOA, η Τεχεράνη θα ξεκινήσει να κατασκευάζει φυγοκεντρητές για να επιταχύνει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Ο Πρόεδρος Χασάν Ροχάνι είχε προειδοποίησει ότι το Ιράν θα εισέλθει στην τρίτη φάση της απόσυρσής του από την πυρηνική συμφωνία, εάν η Ευρώπη δεν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της. Η Τεχεράνη επιθυμεί οι Βρυξέλλες να βρουν τρόπο να μειώσουν το οικονομικό βάρος των νέων κυρώσεων αλλά οι αναλυτές λένε ότι το παιχνίδι έχει γίνει πολύ επικίνδυνο.

Handy #infographic from @AP explaining the gravity of #Iran's threat to enrich uranium to 20% https://t.co/oEDzBkfTGk pic.twitter.com/eITB7wq3Ae