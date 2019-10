Το Χονγκ Κονγκ αστυνομοκρατείται από το Πεκίνο

Ο Αμερικανός Γερουσιαστής Τζος Χόουλι ο οποίος βρέθηκε στο Χονγκ Κονγκ στο πλαίσιο περιοδείας στην Ασία υποστήριξε την προσπάθεια των πολιτών της περιοχής για μεταρρυθμίσεις και δημοκρατία, προσθέτοντας ότι η πόλη «αστυνομοκρατείται» από το Πεκίνο.

"Free people everywhere are standing with you... sometimes the fate of one city defines the challenge of a whole generation," said US Senator Josh Hawley during a visit to #HongKong. https://t.co/kmLJLFCnSX pic.twitter.com/uhPkReRrDc