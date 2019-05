Αίγυπτος: Έκρηξη σε λεωφορείο κοντά στις Πυραμίδες - 17 τραυματίες

Στόχος έκρηξης έγινε τουριστικό λεωφορείο κοντά στο νέο μουσείο στην περιοχή των Πυραμίδων της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με αναφορές τοπικών ΜΜΕ τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη βόμβας σε μικρή απόσταση από τις Πυραμίδες της Γκίζας. Στο λεωφορείο επέβαιναν 25 τουρίστες από τη Νότια Αφρική. Έως στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Al-Arabiya μετέδωσε ότι η έκρηξη έγινε μπροστά από το Μουσείο της Αιγύπτου (Grand Egyptian Museum).

