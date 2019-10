Αίγυπτος: Aρχαιολόγοι ανακάλυψαν 20 άθικτες σαρκοφάγους

Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στο Λούξορ, στη δυτική όχθη του Νείλου, τάφο με 20 ξύλινες και διαφορετικών χρωμάτων άριστα διατηρημένες σαρκοφάγους, όπως ανακοίνωσε το αιγυπτιακό Υπουργείο Μνημείων της Αρχαιότητας, επισημαίνοντας πως πρόκειται για το μεγαλύτερο εύρημα των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι σαρκοφάγοι δεν έχουν ακόμη ανοιχτεί. «Βρέθηκαν στην ίδια ακριβώς θέση στην οποία τις είχαν αφήσει οι αρχαίοι Αιγύπτιοι», ενώ επισημαίνεται ότι πρόκειται για ταφή σε δύο επίπεδα.

Οι αιγυπτιακές αρχές ανέφεραν πως θα ανακοινώσουν λεπτομέρειες για τα νέα ευρήματα σε συνέντευξη Τύπου στο Λούξορ το ερχόμενο Σάββατο.

The Al-Asasif Cachette. Intact and sealed coffins. More details to be announced on Saturday..Keep tuned #luxor #egypt #egyptology #historyofegypt #aasif #cachette #discovery #Archaeology pic.twitter.com/4CRcpfgrvf