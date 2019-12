«Θα ανταποκριθούμε στο αίτημα της Λιβύης για στρατιωτική βοήθεια»

H Άγκυρα θα ανταποκριθεί στο αίτημα της κυβέρνησης Σαράζ να στείλει στρατεύματα στη Λιβύη, ανέφερε την Παρασκευή ο διευθυντής επικοινωνίας του Ταγίπ Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν.

«Η λιβυκή κυβέρνηση ζήτησε τη στρατιωτική βοήθεια της Τουρκίας», έγραψε στο Twitter ο Αλτούν. «Όπως έχει πει ο πρόεδρος Ερντογάν, ασφαλώς θα τιμήσουμε τη συμφωνία μας».

Libya's government has requested Turkey's military support. As President Erdogan said, we will of course honor our agreement. We are fully committed to protecting our mutual interests and establishing stability in the Mediterranean.

Στη συνέχεια ο ο Αλτούν σημείωσε ότι «στηρίζουμε τη νόμιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στη Λιβύη. Οι εξωτερικές δυνάμεις πρέπει να σταματήσουν να στηρίζουν τις παράνομες οργανώσεις (που μάχονται) τη λιβυκή κυβέρνηση».

Επισήμανε ακόμη πως «επειδή στηρίζουμε τη λιβυκή κυβέρνηση, δεν θέλουμε η Λιβύη να μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι προσπάθειες «αυτών των περιφερειακών δυνάμεων που εργάζονται για την επαναφορά καταπιεστικών καθεστώτων» θα αποτύχουν.

Our maritime agreement with Libya ensures that Turkey’s freedom of movement in the high seas is not undermined. It also ensures a strong relationship with the Libyan government. We are committed to stability and peace both in Libya and in the Mediterranean.