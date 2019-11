Tζ. Κόρμπιν: Καταδικάζω το πραξικόπημα εναντίον του Έβο Μοράλες

Στο πλευρό του παραιτηθέντος προέδρου της Βολιβίας στάθηκε με δηλώσεις του ο ηγέτης των Εργατικών της Βρετανίας, Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος έκανε λόγο για πραξικόπημα εναντίον του λαού της χώρας.

Συγκεκριμένα ο Κόρμπιν δήλωσε μέσω του λογαριασμού του στο twitter «Το να βλέπω να εξαναγκάζεται σε παραίτηση ο Έβο Μοράλες που έκανε τόσα πολλά μαζί με ένα τόσο δυνατό κίνημα είναι πραγματικά αποκρουστικό. Καταδικάζω αυτό το πραξικόπημα εναντίον του λαού της Βολιβίας και στέκομαι αλληλέγγυος στον αγώνα για δημοκρατία και πρόοδο».

To see @evoespueblo who, along with a powerful movement, has brought so much social progress forced from office by the military is appalling.



I condemn this coup against the Bolivian people and stand with them for democracy, social justice and independence. #ElMundoConEvo