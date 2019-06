Μπήκε στα ιταλικά χωρικά ύδατα αψηφώντας τη διαταγή της Ρώμης

Το πλοίο της γερμανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Sea-Watch, που μεταφέρει 42 μετανάστες, εισήλθε σήμερα στα ιταλικά χωρικά ύδατα, αψηφώντας μια διαταγή από τη Ρώμη να μείνει μακριά, ανέφερε το γραφείο Τύπου του πλοίου.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ο καπετάνιος αποφάσισε να κατευθυνθεί προς το νησί Λαμπεντούζα επειδή η κατάσταση πάνω στο πλοίο είναι «τώρα πιο απεγνωσμένη από ποτέ» και πως επιτρέπεται να εισέλθει στα ιταλικά χωρικά ύδατα με βάση το ναυτικό δίκαιο έκτακτης ανάγκης.

«Αρκετά, μπαίνουμε. Δεν είναι για λόγους πρόκλησης, αλλά ανάγκης, υπευθυνότητας», ανέφερε η Sea-Watch στο Twitter την ώρα που ιστότοποι που παρακολουθούν την κυκλοφορία των πλοίων επιβεβαίωναν την είσοδο του σκάφους στα ιταλικά χωρικά ύδατα.

If our captain Carola follows the law of the sea, that asks her to bring the rescued people on the #SeaWatch3 to a safe port, she might face heavy sentences in Italy.



Help Caro to defend human rights, donate for her legal defense:



DE93 4306 0967 1239 3243 00 pic.twitter.com/ra5VN0VYAg