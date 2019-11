Nτ. Τραμπ: Αν με αποπέμψουν θα έχουμε νέο κραχ

Κατάρρευση στις παγκόσμιες αγορές προέβλεψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε περίπτωση αποπομπής του, υπονοώντας μια κατάσταση ανάλογη με το κραχ του 1929 που οδήγησε σε παγκόσμια οικονομική κρίση.



«Ο Dow Jones έφτασε τις 28.000 μονάδες. Για πρώτη φορά στο υψηλότερο επίπεδο! Οι (Δημοκρατικοί) Τζι, Πελόζι και Σκιτ έχουν μια καλή ιδέα, "ας αποπέμψουμε τον πρόεδρο". Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε ποτέ, θα οδηγούσε στη μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία των αγορών. Το λένε depression, όχι ύφεση!» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ, υπονοώντας το κραχ που συνέβη το 1929.

Dow hits 28,000 - FIRST TIME EVER, HIGHEST EVER! Gee, Pelosi & Schitt have a good idea, “lets Impeach the President.” If something like that ever happened, it would lead to the biggest FALL in Market History. It’s called a Depression, not a Recession! So much for 401-K’s & Jobs!