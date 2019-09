Daily Mail: Σε ετοιμότητα ο βρετανικός στρατός για ενδεχόμενο άτακτου Brexit

Στην αποκάλυψη ότι ο βρετανός υπουργός ανευ χαρτοφυλακίου, Μάικλ Γκοουβ, έχει ζητήσει από το υπουργείο Άμυνας να βρίσκονται σε ετοιμότητα μονάδες του στρατού για την περίπτωση άτακτης εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ, προχωρά η βρετανική εφημερίδα Daily Mail επικαλούμενη κυβερνητικά έγγραφα.

Ειδικότερα η κυριακάτικη έκδοση της Daily Mail αναφέρει ότι ο Μάικλ Γκοουβ ζήτησε να βρίσκονται σε ετοιμότητα 1.600 στρατιώτες και τουλάχιστον 100 βυτιοφόρα για να αντιμετωπιστούν πιθανές ελλείψεις σε καύσιμα. Το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας προσθέτει ότι στα σχέδια της κυβέρνησης είναι να χρησιμοποιηθούν καύσιμα του στρατού αποθηκευμένα για έκτακτες ανάγκες.

Gove orders No Deal troops on street as rebels scupper breakthrough talks.. pic.twitter.com/o1PIUFe3Dt