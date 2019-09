Αξιωματούχοι ΗΠΑ: Το Ιράν πίσω από τις επιθέσεις - Στη Σ. Αραβία πηγαίνει ο Πομπέο

Την θέση ότι οι επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco έγιναν από το Νότιο Ιράν εξέφρασαν Αμερικανοί αξιωματούχοι τους οποίους επικαλείται το δίκτυο CBS.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS ότι «τα αντιαεροπορικά συστήματα της Σαουδικής Αραβίας δεν μπόρεσαν να αναχαιτίσουν την επίθεση γιατί ήταν στραμμένα προς την Υεμένη». Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, οι Σαουδάραβες ειδικοί εξετάζουν δυο σημεία στο Νότιο Ιράν από τα οποία προήλθε, πιθανώς η επίθεση.

Η Σαουδική Αραβία κάλεσε άλλωστε χθες και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες συμπεριλαμβανομένων του ΟΗΕ να λάβουν μέρες στις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί με ασφάλεια ποιος ήταν ο δράστης των επιθέσεων.

U.S. officials are blaming Iran for an attack on Saudi Arabia, but President Trump seems to be lowering any expectations of a fierce U.S. response. The president told supporters last night not to panic about oil supplies after the unprecedented attack on Saudi oil facilities. pic.twitter.com/qnj0DWmjQN