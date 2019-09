CBS News: Το χτύπημα στη Σ. Αραβία εγκρίθηκε από το Ιράν

Οι πρόσφατες επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της Aramco εγκρίθηκαν από τον Αλί Χαμενεΐ, τον Ανώτατο Θρησκευτικό Ηγέτη του Ιράν, σύμφωνα με το δίκτυο ενημέρωσης CBS news το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα το δίκτυο, ο Χαμενεΐ φέρεται να έδωσε το «πράσινο φως» για το χτύπημα υπό την αίρεση ότι δεν θα μπορούσε να αποδειχθεί η εμπλοκή του Ιράν στην επίθεση.

Σημειώνεται ότι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας χθες, ο εκπρόσωπος Τύπου, Τουρκι Αλ Μαλίκι παρουσίασε συντρίμμια από τους τρεις πυραύλους οι οποίοι σύμφωνα με το Ριάντ έπληξαν την Aramco.

Saudi oil attack was approved by Iran's supreme leader, U.S. official says

https://t.co/LMBhWC5abn pic.twitter.com/1UjorocvQy