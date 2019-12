Brexit: Πέρασε η συμφωνία αποχώρησης από το Βρετανικό Κοινοβούλιο

O πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον κατάφερε σήμερα να πάρει το πράσινο φως από τo βρετανικό κοινοβούλιο για τη συμφωνία του για το Brexit, το πρώτο βήμα προκειμένου να εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, προκειμένου η Βρετανία να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Ιανουαρίου.

Η Βουλή των Κοινοτήτων ενέκρινε με 358 ψήφους υπέρ έναντι 234 στη δεύτερη ανάγνωση το νομοσχέδιο της Συμφωνίας Αποχώρησης από την ΕΕ του επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης, με πλειοψηφία 124 ψήφων.

«Κάναμε ένα βήμα μπροστά προς το Brexit» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο Τζόνσον.

The second reading of the Withdrawal Agreement Bill has passed - which means we are one step closer to getting Brexit done