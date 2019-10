Brexit: «Πράσινο φως» σε παράταση από τους πρέσβεις των 27

Οι πρέσβεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ συμφωνήσαν σε κατ'αρχήν παράταση του Brexit χωρίς όμως να δώσουν χρονοδιάγραμμα, την ώρα που πηγές των Βρυξελλών κάνουν λόγο για ενδεχόμενη νέα έκτακτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο.

Σε πρώτη φάση οι πρέσβεις των 27 θεωρούν ότι πρέπει να δοθεί παράταση στη Βρετανία βάση του νόμου Μπεν ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Κοινοτήτων, παρόλα αυτά τελικές ανακοινώσεις αναμένονται την Παρασκευή. Στην περίπτωση που οι 27 δεν έρθουν σε συμφωνία, πηγές των Βρυξελλών κάνουν λόγο για έκτακτη σύνοδο που θα λάβει χώρα την ερχόμενη Δευτέρα.

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του Ευρωκοινοβουλίου για το θέμα του Brexit, Γκι Φερχοφσταντ δήλωσε «Η αρμόδια ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεδρίασε σήμερα και θεωρεί πως είναι απαραίτητη μια ευέλικτη παράταση ως τις 31 Ιανουαρίου 2020. Είναι μια σημαντική συμφωνία και το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο χρειάζεται χρόνο, ιδιαίτερα σε ότι έχει να κάνει με τα δικαιώματα των πολιτών».

The @Europarl_EN's Brexit Steering Group met today & is of the opinion that a flextension, not going beyond the 31st Jan, is the only way forward. This is an important agreement & the European Parliament needs time to scrutinise in detail, especially concerning citizens rights.