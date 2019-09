Brexit: Ανένδοτοι οι «αντάρτες» βουλευτές των Τόρις

Όπως αναμενόταν οι βουλευτές των Συντηρητικών που είναι αντίθετοι στην αποχώρηση της Βρετανίας στις 31 Οκτωβρίου χωρίς συμφωνία, δεν άλλαξαν θέση μετά την συνάντηση που είχαν με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

Σε σχετική ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα οι βουλευτές ανάμεσα τους ο Ντέιβιντ Γκοκ, ο Γκρέγκ Κλάρκ και ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ δεν έλαβαν απαντήσεις σχετικά με το γιατί η κυβέρνηση δεν έχει φέρει ακόμα μια ουσιαστική εναλλακτική πρόταση προς την ΕΕ για το θέμα του backstop και πως επέλθει συμφωνία με την ΕΕ πριν τις 31 Οκτωβρίου. O Γκρέγκ Κλάρκ το όνομα του οποίου έχει προταθεί και για το ενδεχόμενο μεταβατικής κυβέρνησης σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντος του δεν άλλαξε άποψη, πιστεύει δε ότι η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα σε άτακτη έξοδο.

