Το τουρκικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη στρατιωτική συνεργασία με τη Λιβύη

Στην επικύρωση του μνημονίου στρατιωτικής συνεργασίας Τουρκίας - Λιβύης προχώρησε το μεσημέρι του Σαββάτου, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu. Όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο το μνημόνιο προβλέπει ενισχυμένη συνεργασία στην ανταλλαγή προσωπικού, υλικών και εξοπλισμού.

Σύμφωνα με το Anadolu το Μνημόνιο Κατανόησης επιδιώκει, την παροχή βάσης για την ανάπτυξη των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στην Τουρκία και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης.



Η πρώτη αντίδραση από τις ΗΠΑ ήρθε μέσω Αμερικανού αξιωματούχου ο οποίος ανέφερε ότι το Μνημόνιο που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης είναι «μη χρήσιμο» και «προκλητικό» και δημιουργεί ανησυχία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya.

