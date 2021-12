Σας αρέσει ο Χάγιεκ; Δείτε αυτά τα νέα βιβλία για την αυστριακή πολιτική οικονομία!

Shutterstock

Το 2021 ήταν για τους εκδοτικούς οίκους ένα πολυάσχολο έτος σε ό,τι αφορά τα νέα έργα αυστριακής πολιτικής οικονομίας. Η ταμπέλα «αυστριακά οικονομικά» θυμίζει το έργο των οικονομολόγων της παράδοσης αυτής στο πλαίσιο της διαμάχης περί του οικονομικού υπολογισμού στις αρχές του 20ου αιώνα, ή τις συμβουλές των αυστριακών στην πρώιμη οριακή επανάσταση. Εγώ αντιθέτως χρησιμοποιώ τον όρο «αυστριακή πολιτική οικονομία» για να αναφερθώ στο ζωντανό ερευνητικό πρόγραμμα που υπογραμμίζει τις κοινωνικές αλληλοσυνδέσεις, την σκέψη που δίνει έμφαση στις διαδικασίες, τον υποκειμενισμό και τα μοτίβα τάξης εν τη απουσία κεντρικής διεύθυνσης (που είναι γνωστά και ως αυθόρμητη τάξη, αναδυόμενη τάξη, ή διαδικασίες αόρατης χειρός).

Αυτά τα νέα βιβλία καταδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο το πόσο ζωντανό παραμένει σήμερα το ερευνητικό πρόγραμμα που εμπνέεται από την αυστριακή παράδοση. Η παρακάτω λίστα περιέχει κάτι για τον καθένα - τα βιβλία της καλύπτουν θέματα μιλιταρισμού, προπαγάνδας, κοινωνικών κινημάτων, κοινωνικών αναταραχών, νομισματικής πολιτικής, δημόσιας πολιτικής, διαθεματικότητας, και το μέλλον του φιλελευθερισμού. Και ως δώρο για όσους ενδιαφέρονται για τη διανοητική ιστορία και το παρόν των αυστριακών οικονομικών, και ένας συναρπαστικός τόμος ανατυπώσεων κειμένων που συχνά είναι δύσκολο να βρεθούν της σπουδαίας Karen Vaughn.

Είναι πολύ πιθανόν να έχω αφήσει κάποια σημαντικά και ενδιαφέροντα βιβλία εκτός λίστας, συνεπώς παρακαλώ να τα προσθέσετε στα σχόλια και να μοιραστείτε μαζί μου και άλλα νέα βιβλία που εμπνέονται από την αυστριακή παράδοση και τη διαδικασία των αγορών. Καλή σας ανάγνωση!

The Struggle for a Better World, Peter J. Boettke

Το βιβλίο του Boettke The Struggle for a Better World (Ο αγώνας για έναν καλύτερο κόσμο) είναι μια συλλογή από διαλέξεις και ομιλίες που συνθέτουν δεκαετίες βαθιάς σκέψης πάνω στο μέλλον της Μεγάλης Κοινωνίας και τη βιωσιμότητα μιας ανθηρής φιλελεύθερης κοινωνίας. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τον φιλελευθερισμό ως μια διδασκαλία χειραφέτησης, και προκαλεί όσους αυτοπροσδιορίζονται ως φιλελεύθεροι να σκεφτούν έντονα το πώς θα φέρουν την ελευθερία σε όσους αντιμετωπίζουν την καταπίεση.

Money and the Rule of Law: Generality and Predictability in Monetary Institutions, Peter J. Boettke, Alexander William Salter, and Daniel J. Smith

Μια νέα μελέτη της λειτουργίας της νομισματικής πολιτικής ιδιαίτερα χρήσιμη σε όσους ενδιαφέρονται γενικά για την πολιτική οικονομία ή συγκεκριμένα για τη λειτουργία των σύγχρονων νομισματικών θεσμών.

Manufacturing Militarism: U. S. Government Propaganda in the War on Terror, Christopher J. Coyne and Abigail R. Hall

Στη συνέχεια του Tyranny Comes Home από το 2018, οι Coyne and Hall στρέφουν την προσοχή τους στη σύγχρονη στρατιωτική προπαγάνδα. Υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική προπαγάνδα δεν είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν. Αντιθέτως, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ επενδύουν ενεργά σε διαφήμιση και έλεγχο της πληροφόρησης προκειμένου να μας ενθαρρύνουν να εστιάσουμε σε εξωγκωμένους ισχυρισμούς για εξωτερικές απειλές αντί στους κινδύνους που θέτει η δική μας εγγύτητα μας στον μεγάλο και ισχυρό στρατό των ΗΠΑ.

Elinor Ostrom and the Bloomington School: Building a New Approach to Policy and the Social Sciences, eds. Jayme Lemke and Vlad Tarko

Μια αναμφίβολα ιδιοτελής επιλογή, αλλά όπως συνήθιζε να λέει και ο Walter Williams, μόνο οι θλιμμένοι σκύλοι δεν κουνάνε τη δική τους ουρά. Αυτός ο τόμος είναι κατά τη γνώμη μου μια ποικιλόμορφη και ευανάγνωστη εισαγωγή στη σχολή πολιτικής οικονομίας του Bloomington, που αναγνωρίζει ενεργά την αυστριακή της θεμελίωση. Οι συγγραφείς που συμμετέχουν με κείμενα εξετάζουν θέματα που αφορούν τα αυστριακά οικονομικά, τη δημόσια επιλογή, τη νέα θεσμική θεωρία, τα συμπεριφορικά οικονομικά, την οικονομική κοινωνιολογία, την περιβαλλοντική πολιτική, τη δημόσια διοίκηση, και άλλα.

Freedom in Contention: Social Movements and Liberal Political Economy, Mikayla Novak

Η Νόβακ εξετάζει τα ιστορικά και σύγχρονα κοινωνικά κινήματα με στόχο την καλύτερη κατανόηση του πώς λειτουργούν και του ρόλου που διαδραματίζουν στις φιλελεύθερες κοινωνίες. Στο έργο της εντοπίζεται έντονη η επιρροή σύγχρονων αυστριακών στοχαστών όπως οι Pete Boettke, Emily Chamlee-Wright, Don Lavoie, και Virgil Storr, και προσφέρει σημαντικές αφορμές για σκέψη για όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν την ποικιλία των κοινωνικών αλλαγών και των κινημάτων που αναπτύσσονται τριγύρω μας στον κόσμο σήμερα.

Essays on Austrian Economics and Political Economy, Karen Vaughn

Το έργο της Karen Vaughn για την αυστριακή παράδοση και τις συνεπαγωγές της είναι πλούσιο, προσεκτικό και αξίζει να διαβαστεί ευρύτερα. Αυτός ο νέος τόμος είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσει κανείς το έργο της. Επίσης, ακούστε το podcast όπου συζητώ με την Κάρεν για το έργο και την σταδιοδρομία της.

*Ο Jayme Lemke είναι ερευνητής και αναπληρωτής διευθυντής των ακαδημαϊκών και φοιτητικών προγραμμάτων στο Mercatus Center του George Mason University και στέλεχος του Προγράμματος F.A. Hayek Προηγμένων Σπουδών στη Φιλοσοφία, την Πολιτική και τα Οικονομικά.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά στις 18 Δεκεμβρίου 2021 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια της Library of Economics and Liberty και τη συνεργασία του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης.