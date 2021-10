Η επίθεση του Μάρκο Ρούμπιο στους «αφυπνισμένους» θα θέσει σε κίνδυνο την επιχειρηματικότητα

Γράφει ο Joshua Taggart

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής που άσκησε τη διαβόητη εκείνη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ το 2015 πριν φτάσει να υποστηρίζει την προεδρία του, θα εισαγάγει προς συζήτηση ένα νομοσχέδιο στην αμερικανική Γερουσία το οποίο θα επιτρέπει σε μετόχους να μηνύουν εταιρίες όταν αυτές ιεραρχούν ιδεολογικά ζητήματα πάνω από το καθήκον τους να μεγιστοποιούν τα κέρδη. Ο νόμος “Mind Your Own Business” (κοίτα τη δουλειά σου) θα υποχρεώνει σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ρούμπιο τους «εταιρικούς διευθυντές να αποδεικνύουν ότι οι ‘αφυπνισμένες’ εταιρικές τους δράσεις είναι προς το συμφέρον των μετόχων τους προκειμένου να αποφεύγουν κατηγορίες για παραβίαση καταπιστευματικής ευθύνης.

Οι προθέσεις του Ρούμπιο για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι να ξεκινήσει την αντεπίθεση ενάντια στην αφυπνισμένη ιδεολογία που έχει διαποτίσει πολλές πτυχές της κοινωνίας μας, από τις γονυκλισίες σε αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου μέχρι τα συνθήματα περί πολυμορφίας, περιληπτικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης που κυριαρχούν στους χώρους εργασίας.

Με το μέτρο αυτό, επιδιώκει να επιτρέψει στους μετόχους να καθιστούν τη διοίκηση εταιριών υπόλογη για την ανάληψη «αφυπνισμένων δράσεων» κοινωνικής πολιτικής. O Cristopher F. Rufo, από τους πρωταγωνιστές του κινήματος εναντίον των αφυπνισμένων και της κριτικής φυλετικής θεωρίας στις ΗΠΑ, περιέγραψε το νομοσχέδιο ως «μια λαμπρή προσέγγιση που θα ενώσει το συντηρητικό κίνημα».

BREAKING: Senator @MarcoRubio introduces legislation to allow shareholders to sue corporations for prioritizing political ideology—such as "socialism, Marxism, [and] critical race theory"—over their fiduciary duty to maximize long-term shareholder value.



The fight has begun. pic.twitter.com/R9Ta9QpndB