SpaceX: Επέστρεψε εσπευσμένα το Endeavour λόγω ιατρικού προβλήματος μέλους του πληρώματος

Μια κάψουλα της SpaceX που μετέφερε ένα τετραμελές πλήρωμα αναγκάστηκε σε επείγουσα επιστροφή στη Γη, λόγω μιας «σοβαρής ιατρικής κατάστασης» που δεν έχει ακόμα γνωστοποιηθεί και αφορά έναν από τους αστροναύτες, προσγειώθηκε με ασφάλεια την Τετάρτη στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά της Καλιφόρνια.

Η κάψουλα Crew Dragon με το όνομα Endeavour προσγειώθηκε με αλεξίπτωτο σε ήρεμες θάλασσες ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο ολοκληρώνοντας μια πτώση 10 ωρών και πλέον από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Η επιστροφή τους λίγες εβδομάδες νωρίτερα από το προγραμματισμένο σηματοδότησε την πρώτη φορά που η NASA διέκοψε την αποστολή ενός πληρώματος του ISS λόγω έκτακτου περιστατικού υγείας.

Ζωντανό βίντεο υπέρυθρων που παρουσιάστηκε σε κοινή διαδικτυακή μετάδοση της NASA και της SpaceX έδειξε την ανάπτυξη των δύο σετ αλεξίπτωτων από το ρύγχος της κάψουλας που βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση, επιβραδύνοντας την ταχύτητα καθόδου της σε περίπου 15 μίλια ανά ώραπριν προσγειωθεί απαλά στο νερό.

Σε ραδιοφωνική μετάδοση προς το κέντρο ελέγχου πτήσεων της SpaceX κοντά στο Λος Άντζελες, η κυβερνήτης του Endeavour, η 38χρονη αστροναύτης της NASA Zena Cardman, ακούστηκε να λέει: «Είναι ωραίο να είμαστε σπίτι».

Μαζί της στην πτήση επιστροφής ήταν ο συνάδελφός της, ο Αμερικανός αστροναύτης Mike Fincke, 58 ετών, ο Ιάπωνας αστροναύτης Kimiya Yui, 55 ετών, και ο Ρώσος κοσμοναύτης Oleg Platonov, 39 ετών.

Έφτασαν μαζί στον διαστημικό σταθμό μετά την εκτόξευση σε τροχιά από τη Φλόριντα τον Αύγουστο και αναχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης για μια πτήση 10 1/2 ωρών προς την πατρίδα, ολοκληρώνοντας μια αποστολή 167 ημερών.

Η απόφαση να επιστρέψουν νωρίτερα στην πατρίδα και τα τέσσερα μέλη του Crew-11 ανακοινώθηκε στις 8 Ιανουαρίου, με τον διοικητή της NASA Jared Isaacman να δηλώνει ότι ένας από τους αστροναύτες αντιμετώπιζε «σοβαρό ιατρικό πρόβλημα» που απαιτούσε άμεση ιατρική φροντίδα.

Οι αξιωματούχοι της NASA δεν έχουν προσδιορίσει ποιος από τους τέσσερις μέλη του πληρώματος αντιμετώπιζε ιατρικό πρόβλημα ούτε έχουν περιγράψει τη φύση του, επικαλούμενοι λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Ο Fincke, συνταξιούχος συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας που ήταν ο διορισμένος διοικητής του σταθμού, και ο Cardman, ένας νεοσύλλεκτος αστροναύτης και γεωβιολόγος, είχαν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν μια διαστημική βόλτα διάρκειας άνω των έξι ωρών την περασμένη εβδομάδα για να εγκαταστήσουν εξοπλισμό έξω από το σταθμό.

Η διαστημική βόλτα ακυρώθηκε στις 7 Ιανουαρίου λόγω αυτού που η NASA χαρακτήρισε τότε ως «ιατρικό πρόβλημα» ενός αστροναύτη.

Ο επικεφαλής υγείας και ιατρικών υπηρεσιών της NASA, James Polk, δήλωσε αργότερα ότι η ιατρική έκτακτη ανάγκη δεν αφορούσε «τραυματισμό που συνέβη κατά την εκτέλεση της αποστολής».