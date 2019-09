Τα «κβαντικά» μικρόβια που θα σώσουν τη Γη

Του Γιάννη Παλιούρη

Σε σχέση μ’ αυτούς που πίσω από τον κάθε τυχαία αναποδιά ανακαλύπτουν και μια θεωρία συνωμοσίας, εκείνοι που θεωρούν ότι όλα βαίνουν μονίμως καλώς ή ότι κάποιος από μηχανής θεός θα δώσει τη λύση την τελευταία στιγμή είναι μάλλον πιο επικίνδυνοι. Και αυτό γιατί η απραξία και η στασιμότητα μπορούν να διογκώσουν ένα πρόβλημα, σε βαθμό που να κακοφορμίσει. Αυτό, περίπου, είναι το πλαίσιο και σε ό,τι αφορά τη διελκυστίνδα επιχειρημάτων γύρω από την κλιματική αλλαγή, ένα απολύτως υπαρκτό πρόβλημα που θα το βρουν μπροστά τους πολλές γενιές αν δεν ληφθούν σήμερα τα κατάλληλα μέτρα.



Μακριά, όμως, από τις εκατέρωθεν υπερβολές ακτιβιστών, «σελέμπριτις» και πολιτικών, υπάρχει η σοβαρότητα που συναντά κανείς στα επιστημονικά εργαστήρια. Σε ένα από αυτά και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Μπόουλντερ του Κολοράντο, ερευνητές δημιούργησαν νανοβιοχημικά υβρίδια, ικανά να μεταβολίζουν το διοξείδιο του άνθρακα και το άζωτο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα και να παράγουν μια ποικιλία πλαστικών και καυσίμων.