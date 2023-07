ΥΠΕΞ: Ευχαριστήριο μήνυμα στην Αίγυπτο για τη συνδρομή στην καταπολέμηση των πυρκαγιών

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη για την ετοιμότητα της Αιγύπτου να στείλει τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα για να βοηθήσει την Ελλάδα στην καταπολέμηση των σοβαρών δασικών πυρκαγιών», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.



Ακόμη, το υπουργείο Εξωτερικών στέλνει θερμές ευχές μας στον στρατηγικό εταίρο της χώρας, την Αίγυπτο, με την ευκαιρία της Εθνικής του Ημέρας.

Expressing our heartfelt congratulations & best wishes to our close friend & strategic partner #Egypt, on the occasion of its National Day https://t.co/vWj1KbdHHY