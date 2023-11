Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Μαυροβουνίου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών του Μαυροβουνίου, Filip Ivanović, είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης συνεχάρη τον κ. Ivanović για την ανάληψη των καθηκόντων του και επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική Μαυροβουνίου, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

FM George Gerapetritis congratulated 🇲🇪 FM @fivanovicpg on the assumption of his duties & reiterated Greece’s firm support for Montenegro’s 🇪🇺 perspective. FMs discussed strengthening 🇬🇷🇲🇪 relations, regional dvpts & exchanged invitations for future visits pic.twitter.com/AdGjyx4hF3