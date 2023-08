ΣΥΡΙΖΑ: Τη Δευτέρα η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Σ. Κασσελάκη για την ηγεσία του κόμματος

Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανακοινώνει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα ο Στέφανος Κασσελάκης, υποψήφιος βουλευτής του κόμματος από την πλευρά της ομογένειας.

Το βράδυ της Δευτέρας, αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης και να αποτελέσει, εφόσον συγκεντρώνονται οι 30 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής, όπως απαιτείται, τον πέμπτο υποψήφιο για την προεδρία μαζί με την Έφη Αχτσιόγλου, τον Νίκο Παππά, τον Στέφανο Τζουμάκα και τον Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Ο κ. Κασσελάκης, ήταν υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας κατά τις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις και μέλος της εκλογικής επιτροπής που είχε συστήσει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αναμένεται να καταθέσει αργά το απόγευμα της Δευτέρας την υποψηφιότητά του, με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο 35χρονος Στέφανος Κασσελάκης, δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως επιχειρηματίας στον κλάδο της ναυτιλίας.

Η φημολογία για την υποψηφιότητά του εντείνεται και από το γεγονός ότι ο ίδιος έχει ξεκινήσει εδώ και έξι ημέρες μία «ανοιχτή πλατφόρμα ιδεών» στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, στην οποία καταθέτει τις προτάσεις του για μία σειρά από ζητήματα από τα εργασιακά και το φορολογικό, έως τα εθνικά θέματα, τα κοινωνικά ζητήματα και τις σχέσεις Εκκλησίας - Κράτους, καθώς και για πολιτικά ζητήματα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σήμερα, Κυριακή, σε άλλη ανάρτησή του σημειώνει πως κάποιες από τις προτάσεις που του κατατέθηκαν «θα τις δείτε σύντομα να εντάσσονται στο σχέδιό μας».

Το βιογραφικό του

Σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, που διατηρεί το βιογραφικό του στην ιστοσελίδα του:

«Ο Στέφανος Κασσελάκης γεννήθηκε το 1988 στο Μαρούσι. Από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυτιλίας.

Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδη» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής «Center for Strategic and International Studies» στη Washington, DC.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, αρχικά με τη «Στήλη του Φοιτητή» και αργότερα με το «Χρώμα της Αγοράς». Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα «CVfromGreece», μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.

Ο Στέφανος ζει στο Μιάμι των ΗΠΑ. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων».