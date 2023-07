Συνομιλίες Ν. Δένδια με ΥΠΑΜ του Κατάρ και της Β. Μακεδονίας

Τηλεφωνική συνομιλία με τους ομολόγους του, του Κατάρ και της Β. Μακεδονίας είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος.

«Συνομίλησα με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό 'Αμυνας του Κατάρ, Dr. Khalid bin Mohamed Al Attiyah, για την ετοιμότητα συνεισφοράς του Κατάρ, με εναέρια μέσα, στην καταπολέμηση των πυρκαγιών στην Ελλάδα», έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

I had a conversation with Qatar’s Deputy Prime Minister and Minister of State for Defence Affairs, Dr. Khalid bin Mohamed Al Attiyah, about Qatar’s readiness to contribute with air assets in countering the fires in Greece pic.twitter.com/1vdlxROe0T

Επίσης, είχα συνομιλία με την υπουργό 'Αμυνας της Βόρειας Μακεδονίας Slavjanka Petrovska η οποία εξέφρασε την ετοιμότητα της χώρας της να συνδράμει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Ελλάδα, έγραψε σχετικά στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter ο κ. Δένδιας.

I had a telephone conversation with the Defence Minister of

the Republic of North Macedonia Ms. @SlavjankaPetrov, in which she informed me on their readiness to provide assistance to our country in countering the devastating fires. pic.twitter.com/Y173mYSeRh