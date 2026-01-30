Στ. Αγγελούδης: Ξεκινά η πλατεία Ελευθερίας - Ο σχεδιασμός για Αριστοτέλους, Ντεκ, Διοικητηρίου και Δημοκρατίας

Στις θετικές εξελίξεις γύρω από την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τη μετατροπή της σε Πάρκο Μνήμης αναφέρθηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, στο περιθώριο της σημερινής (30/1) τελετής ονοματοδοσίας του πάρκου Ίμβρου και Τενέδου, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Σε δήλωσή του μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο κ. Αγγελούδης επιβεβαίωσε ότι το έργο της πλατείας Ελευθερίας εισέρχεται πλέον οριστικά σε τροχιά υλοποίησης, μετά τη λήξη της προθεσμίας για κατάθεση προσφυγών χωρίς να υπάρξει νέα δικαστική κίνηση.