Σ. Μισέλ: Χαίρομαι που συμμετείχα στην άτυπη συνάντηση της Αθήνας για την διεύρυνση της ΕΕ

«Χαίρομαι που συμμετείχα με τους Προέδρους Βολοντίμιρ Ζελένσκι ,Σαντού και τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων σε άτυπη συνάντηση για τη διεύρυνση της ΕΕ μετά από πρόσκληση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αθήνα απόψε» ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην τουίτερ) ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Αναμένουμε τις συζητήσεις με τους εταίρους μας καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα δυναμική στη διαδικασία της διεύρυνσης» συμπλήρωσε ο κ. Μισέλ.

Delighted to join Presidents @ZelenskyyUa, @sandumaiamd and #WesternBalkans leaders for an informal meeting on EU enlargement at PM @kmitsotakis’ invitation in #Athens tonight.



Looking forward to discussions w/ our partners as we enter a new momentum in the enlargement process pic.twitter.com/9Cb7wUA2pl