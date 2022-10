Πολιτική συμφωνία για νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν επί νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την επίθεση κατά της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η τσεχική προεδρία της ΕΕ.

«Οι πρεσβευτές έφθασαν σε πολιτική συμφωνία επί νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε μία ισχυρή απάντηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην παράνομη προσάρτηση ουκρανικών εδαφών από τον Πούτιν», ανακοίνωσε η τσεχική προεδρία της ΕΕ στο Twitter.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να κάνουμε το Κρεμλίνο να πληρώνει» τονίζει η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρετίζοντας τη συμφωνία για το όγδοο πακέτο κυρώσεων.

«Χαιρετίζω τη σημερινή συμφωνία των κρατών μελών για την όγδοοη δέσμη κυρώσεων. Προχωρήσαμε γρήγορα και αποφασιστικά. Ποτέ δεν θα δεχθούμε τα πλαστά δημοψηφίσματα του Πούτιν ούτε κανενός είδους προσάρτηση στην Ουκρανία. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να κάνουμε το Κρεμλίνο να πληρώνει» ανέφερε σε ανάρτησή της στο twitter.

I welcome the Member States’ agreement today on the 8th sanctions package.



We have moved quickly and decisively.



We will never accept Putin’s sham referenda nor any kind of annexation in Ukraine.



We are determined to continue making the Kremlin pay.