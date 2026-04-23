Π. Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Απαράδεκτες ύβρεις - Να σταθεί στο ύψος του θεσμικού του ρόλου

Επίθεση κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον για ύβρεις και εμμέσως πλην σαφώς για διαστρέβλωση των δηλώσεών του σχετικά με τη συμμετοχή βουλευτών της ΝΔ στα ψηφοδέλτια μετά την άρση ασυλίας τους.

Όπως επισημαίνει, δεν τίθεται κανένα ζήτημα συμμετοχής των εν λόγω βουλευτών, ενώ υπενθυμίζει ότι αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν και στο ΠΑΣΟΚ. Τονίζει, επίσης, τη σημασία της ταχείας απονομής Δικαιοσύνης πριν από τις εκλογές του 2027 και καλεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να σέβεται τον θεσμικό του ρόλο.

Ολόκληρη η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

«Είναι λυπηρό που αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε για πολλοστή φορά σε κάτι προφανές, αλλά η σημερινή ομιλία, οι ύβρεις και το ύφος του κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή, δεν αφήνουν άλλα περιθώρια.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποκάλεσε «ντιλάρισμα του Μαξίμου» την αυτονόητη απάντηση που έδωσα για τη συμμετοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους ήρθη η ασυλία, στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Παραθέτω τα ακόλουθα, όχι γιατί πιστεύω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πάρει πίσω τα όσα απαράδεκτα είπε, αλλά για να γνωρίζουν οι πολίτες την πραγματικότητα:

Πρώτον, από την απλή ανάγνωση της αποδελτίωσης της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών προκύπτει ότι δέχτηκα ερώτηση για το εάν αλλάζει κάτι ως προς τη συμμετοχή των εν λόγω βουλευτών μετά τη διαδικασία άρσης της ασυλίας τους και αυτονοήτως απάντησα ότι «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια».

Δεύτερον, μόνο κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, έχει αρθεί η ασυλία για 7 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Εάν υιοθετήσουμε την άθλια λογική του κ. Ανδρουλάκη, τότε πρέπει να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή αυτών των 7 βουλευτών στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές θα είναι αποτέλεσμα «ντιλαρίσματος»;

Τρίτον, με κάθε ευκαιρία, το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, έχει επισημάνει πόσο σημαντική είναι η ταχεία εκκαθάριση των υποθέσεων. Αυτό από μόνο του φανερώνει πως για την Κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία είναι σημαντικό η Δικαιοσύνη να έχει αχθεί σε πρωτόδικη κρίση πριν από τη διενέργεια των εθνικών εκλογών του 2027.

Όσο κι αν πιέζεται ο κ. Ανδρουλάκης από τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του αλλά και τις εσωκομματικές πιέσεις, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά τον θεσμικό του ρόλο, ειδικά όταν απευθύνεται στην εθνική αντιπροσωπεία».

Κυβερνητικές πηγές: Κάποιος να ενημερώσει τον κ. Ανδρουλάκη ότι θεμέλιο του κράτους δικαίου είναι η ύπαρξη του τεκμηρίου αθωότητας

Κυβερνητικές πηγές απαντώντας σε δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή σχετικά με τη συμμετοχή στις εκλογές των βουλευτών που ήρθη η ασυλία τους αναφέρουν ότι «θεμέλιο του κράτους δικαίου είναι η ύπαρξη του τεκμηρίου αθωότητας», ενώ κατηγορούν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.

Αναλυτικά αναφέρουν:

«Κάποιος να ενημερώσει τον μονίμως θυμωμένο κ. Ανδρουλάκη ότι θεμέλιο του κράτους δικαίου είναι η ύπαρξη του τεκμηρίου αθωότητας. Ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σκοπίμως προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, αν και είναι παραπάνω από προφανές, ότι η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου αφορούσε την περίπτωση που οι εκλογές λάβουν χώρα πριν την έκβαση των υποθέσεων σε πρώτο βαθμό. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που ζητάμε από τη Δικαιοσύνη την ταχύτερη δυνατή εκκαθάρισή τους».