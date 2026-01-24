ΝΔ: Νομό-νομό η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και η επικαιροποίηση της «Συμφωνίας Αλήθειας» με τους πολίτες

Σε μια οργανωμένη και συστηματική εξόρμηση σε ολόκληρη τη χώρα προχωρά η Νέα Δημοκρατία, με στόχο την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου νομό-νομό, αλλά και την επικαιροποίηση της «Συμφωνίας Αλήθειας» που υπέγραψε με τους πολίτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019.

Στελέχη του κόμματος και μέλη της κυβέρνησης πραγματοποιούν επισκέψεις, συναντήσεις και ανοιχτούς διαλόγους με τοπικούς φορείς, επαγγελματίες και κοινωνικές ομάδες, παρουσιάζοντας αναλυτικά όλες τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία έξι χρόνια σε κάθε περιοχή ξεχωριστά, αλλά και τα επόμενα βήματα της κυβερνητικής πολιτικής.