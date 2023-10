Μπορέλ: Η ΕΕ καταδικάζει «απερίφραστα» τις επιθέσεις της Χαμάς - Αλληλεγγύη στο Ισραήλ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει «απερίφραστα» τις επιθέσεις της Χαμάς και εκφράζει την «αλληλεγγύη της με το Ισραήλ», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Παρακολουθούμε με αγωνία τα νεότερα από το Ισραήλ. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις της Χαμάς. Αυτή η τρομερή βία πρέπει να σταματήσει άμεσα. Η τρομοκρατία και η βία δεν επιλύουν τίποτα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Η ΕΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της με το Ισραήλ σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», πρόσθεσε ο ίδιος.

