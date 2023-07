Κυρ. Μητσοτάκης: Το «ευχαριστώ» στη Σερβία για τη βοήθεια με τις φωτιές

Την ευγνωμοσύνη του στη Σερβία για την πολύτιμη βοήθεια που έχει προσφέρει στη χώρα μας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άναρτησή του στο Twitter.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης έγραψε στα αγγλικά: «Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας στη Σερβία και στους 38 Σέρβους πυροσβέστες που μαζί με 14 οχήματα βρίσκονται εδώ και μας βοηθούν στην καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών. Σερβία, σας ευχαριστούμε!»

I want to express our gratitude to Serbia and to the 38 Serbian firefighters who, along with 14 vehicles, are on the ground, helping us in the fight against forest fires. Serbia, we thank you! 🇷🇸🇬🇷 @avucic