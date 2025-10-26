Κωνταντοπούλου και Ρούτσι καθάρισαν το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη (pics)

Ομάδα περίπου 30 - 40 αλληλέγγυων συγκεντρώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στο σημείο που είναι γραμμένα τα 57 ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, και άρχισαν να καθαρίζουν τον χώρο.

Μαζί τους είναι ο Πάνος Ρούτσι, που έχει δηλώσει ότι έρχεται κάθε βράδυ δίπλα στο όνομα του γιου του, αλλά και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έβαλε γιλέκο και βοήθησε και αυτή στην καθαριότητα.

Πέρα από την καθαριότητα στον χώρο ενόψει της 28ης Οκτωβρίου, η ομάδα θέλει να στείλει ένα μήνυμα στον απόηχο της διαμάχης κυβέρνησης και δήμου για την καθαριότητα του Μνημείου.

Σε δηλώσεις της η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι «απόψε τα παιδιά της πρωτοβουλίας “Μέχρι τέλους” πήραν τα πράγματα στα χέρια τους για να κάνουν αυτό που είναι αυτονόητο και οι εξουσίες ερίζουν για το ποιος δεν θα το κάνει.

Τα παιδιά αυτά που τιμούν τον τόπου του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του μνημείου των θυμάτων των Τεμπών, απόψε καθαρίζουν τον χώρο και δείχνουν ότι η αλληλεγγύη ο ρόλος που έχουν δώσει ότι μέχρι τέλους θα είναι εδώ για να υπερασπίζονται τη μνήμη των παιδιών που σκοτώθηκαν, είναι ένα παράδειγμα ζωής».