Κ. Μπακογιάννης για Προσφυγικά: Αυτό που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν τιμά τον θεσμό

Τη στάση της δημοτικής Αρχής πάνω στο θέμα των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, επικρίνει ο Κώστας Μπακογιάννης, με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο facebook, ενώ σχετικά με τη διακοπή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κάνει λόγο για «εικόνα που δεν τιμά τον θεσμό». Ακόμη σχολιάζει και τα άλλα ζητήματα που αφορούν τον Δήμο Αθηναίων.

Ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα Ψηλά» αναφέρει αρχικά:

«Αυτό που έγινε στην προχθεσινή συνεδρίαση είναι πραγματικά πρωτοφανές: κατά τη συζήτηση ενός τόσου σοβαρού θέματος για την πόλη, αυτό των Προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η διαδικασία διακόπηκε λόγω έντασης που δημιουργήθηκε από διαδηλωτές. Μια εικόνα, που δεν τιμά τον θεσμό και που για την οποία, έχει την ευθύνη η δημοτική αρχή, καθώς με τη στάση της και την απουσία ξεκάθαρης θέσης αφήνει χώρο να οξύνεται η κατάσταση αντί να εκτονώνεται μέσα από καθαρό θεσμικό διάλογο».

Και συνεχίζει για τα επιμέρους ζητήματα:

«Ας δούμε όσα θέματα προλάβαμε να θίξουμε πριν διακοπεί η συνεδρίαση αναλυτικά:

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ: Το θέμα των Προσφυγικών αφορά τόσο την αποκατάσταση ενός ιστορικού συγκροτήματος όσο και τον κοινωνικό ρόλο που θα έχει στην πόλη από εδώ και πέρα.

Όπως έχει ανακοινωθεί από την Περιφέρεια Αττικής, τα διαμερίσματα που θα δημιουργηθούν θα έχουν κοινωνική χρήση: για οικογένειες, ανέργους, νέους και ηλικιωμένους με χαμηλό εισόδημα, αλλά και για συνοδούς ασθενών του "Αγίου Σάββα". Πρόκειται για μια πρόταση που έχει διαμορφωθεί μέσα από προηγούμενες φάσεις δημόσιας συζήτησης και θεσμικών πρωτοβουλιών, με συμμετοχή διαφορετικών πολιτικών δυνάμεων.

Τονίσαμε ότι η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει, όπως έχει προγραμματιστεί, με διαφάνεια, διάλογο και συμμετοχή όλων των φορέων, με σεβασμό τόσο στην ιστορική σημασία του χώρου όσο και στους σημερινούς κατοίκους της περιοχής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ: Συνεχίζουμε να δεχόμαστε μεγάλο αριθμό καταγγελιών από όλες τις γειτονιές της πόλης, αποτυπώνοντας μια συνολική εικόνα δυσκολιών στην καθημερινότητα. Παρουσιάσαμε, λοιπόν, συγκεκριμένα ζητήματα από πολλές περιοχές της Αθήνας που αφορούν καθαριότητα, φωτισμό, οδικό δίκτυο και κοινόχρηστους χώρους.

Προτείναμε άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις στις γειτονιές, με προτεραιότητα στα πιο επιβαρυμένα σημεία.

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ: Οι εργαζόμενοι αυτοί, έχοντας μεγάλη ευθύνη, στηρίζουν την ασφάλεια των μαθητών έξω από τα σχολεία. Υπάρχουν καταγγελίες ότι παραμένουν απλήρωτοι από το τέλος Δεκεμβρίου, γεγονός που προκαλεί εύλογη ανησυχία.

Ζητήσαμε επίσημη ενημέρωση για το τι ισχύει και πότε θα ολοκληρωθεί η αποπληρωμή τους.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: Το Σάββατο, στην περιοχή των Εξαρχείων, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης βάρδιας, περιπολικό της Δημοτικής Αστυνομίας δέχθηκε βανδαλισμό και οι δύο εργαζόμενοι προπηλακίστηκαν. Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και δεν μπορεί να μας βρίσκει αδιάφορους.

Προτείναμε την ενίσχυση των μέτρων προστασίας για όλους τους εργαζόμενους του δήμου, ώστε να μπορούν να ασκούν τη δουλειά τους χωρίς κινδύνους.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ CAMP: Στο 13ο Δημοτικό Σχολείο, εδώ και τρία χρόνια, οι γονείς οργανώνουν με δική τους πρωτοβουλία καλοκαιρινό camp. Φέτος ενημερώθηκαν ότι στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί και το camp του Δήμου. Εύλογα ζητούν τη μεταφορά της δημοτικής δράσης σε άλλο σχολείο, ώστε να λειτουργήσουν δύο camps και να εξυπηρετηθούν περισσότερα παιδιά.

Προτείναμε να εξεταστεί η λύση σε συνεννόηση με τους γονείς, ώστε να στηριχθεί η υπάρχουσα προσπάθεια και να ωφεληθούν περισσότερες οικογένειες.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ: Σοβαρό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή, με χιλιάδες οχήματα να κατακλύζουν τον περιφερειακό του Φιλοπάππου και τις οδούς στις γύρω περιοχές, όπως το Θησείο και τα Πετράλωνα, επιβαρύνοντάς αυτές.

Προτείναμε άμεσες ρυθμίσεις στην κυκλοφορία και τη στάθμευση, με προτεραιότητα στους κατοίκους.

ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ: Τα παράπονα για υπερβολικά χόρτα σε πλατείες, λόφους και κοινόχρηστους χώρους είναι έντονα, με την εικόνα εγκατάλειψης να είναι εμφανής ενόψει καλοκαιριού.

Προτείναμε άμεσο και οργανωμένο πρόγραμμα αποψίλωσης, με σαφείς προτεραιότητες ανά περιοχή, ώστε να αντιμετωπιστούν τα πιο επιβαρυμένα σημεία της πόλης».