Κ. Χατζηδάκης: Χρειάζονται λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Στη χρηματοδότηση των πολιτικών για την κλιματική κρίση αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, κατά τις εργασίες του 6ου Paris Peace Forum το οποίο διοργανώθηκε την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, στο Παρίσι, από τον Πρόεδρο Emmanuel Macron και την γαλλική κυβέρνηση.

Όπως ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε, «δεν φτάνει να πρωτοπορεί η Ευρώπη στο θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική κρίση είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και γι’ αυτό χρειάζονται λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι’ αυτό το σκοπό οι τρίτες χώρες, ιδίως οι φτωχότερες θα πρέπει να διευκολυνθούν στην προσαρμογή τους διότι διαφορετικά κάθε προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο κινδυνεύσει να καταστεί ατελέσφορη».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης συμμετείχε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εφαρμογής του Paris Pact for People and the Planet με τον Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας Bruno Le Maire, τη Γαλλίδα Υπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών, Catherine Colonna, τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ Kristalina Georgieva, τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάπτυξης N.K. Singh, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ Mathias Cormann, την Υφυπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλίας, αρμόδια για θέματα Ανάπτυξης, Γαλλοφωνίας και Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων Χρυσούλα Ζαχαροπούλου.

Στην παρέμβασή του ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι θα πρέπει να διευκολυνθούν χρηματοδοτικά οι πιο ευάλωτες χώρες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους ως προς την κλιματική κρίση και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. «Έχουμε ηθική υποχρέωση να πετύχουμε. Αλλά είναι και προς το συμφέρον μας. Γιατί αν δεν τα καταφέρουμε το κόστος που θα κληθούμε να πληρώσουμε στο μέλλον, είτε με τη μορφή περιβαλλοντικών καταστροφών είτε με τη μορφή αυξημένων μεταναστευτικών ροών θα είναι υψηλότερο», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Στο 6ο Paris Peace Forum συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, ο Βέλγος Πρωθυπουργός Alexander De Croo, καθώς και πολλοί ηγέτες από χώρες της Ασίας, της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού.