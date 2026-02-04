Γ. Φλωρίδης: Η συνταγματική αναθεώρηση εξαρτάται από τη στάση της αντιπολίτευσης

«Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη συνταγματική αναθεώρηση μετά το 2001 και τη δεύτερη ουσιαστική στα 50 χρόνια ισχύος του Συντάγματος του 1975, εφόσον προχωρήσει και εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες συναινέσεις», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Με την κυβερνητική πρόταση περί συνταγματικής αναθεώρησης να αναμένεται να παρουσιαστεί με λεπτομέρειες στις αρχές Μαρτίου, μετά την κατάθεσή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα και την ολοκλήρωση των πρώτων τοποθετήσεων, το πλαίσιο των αλλαγών τίθεται σταδιακά σε δημόσια συζήτηση.

Όπως ανέφερε ο κ. Φλωρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, τα θέματα που έθεσε ο πρωθυπουργός αφορούν αλλαγές στη λειτουργία του κράτους, στη Δικαιοσύνη και στο πολιτικό σύστημα, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών και την ενίσχυση της δημοκρατίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, καθώς και ζητήματα παιδείας και ευρύτερων θεσμικών παρεμβάσεων.

Άρθρο 86: Προς ουσιαστική εμπλοκή της Δικαιοσύνης

Ο υπουργός, ερωτηθείς σχετικά, υπενθύμισε ότι το άρθρο 86 έχει ήδη αλλάξει σε σημαντικό βαθμό το 2019, με την παραγραφή των αδικημάτων υπουργών να εξισώνεται με εκείνη των πολιτών. Όπως σημείωσε, «δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος τα αδικήματα να παραγράφονται σε ελάχιστο χρόνο», κάτι που στο παρελθόν προκαλούσε έντονη κοινωνική κριτική.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι το ισχύον σύστημα, όπου η Βουλή αποφασίζει για τη δίωξη, αποτελεί διαχρονικό και διεθνές ζήτημα, με αντίστοιχες πρακτικές να εφαρμόζονται σε πολλές δυτικές δημοκρατίες. Αναφερόμενος στις προθέσεις της κυβέρνησης, τόνισε ότι το άρθρο 86 «σίγουρα δεν θα παραμείνει ως έχει», καθώς εξετάζεται η ενίσχυση του ρόλου της δικαστικής εξουσίας, ακόμη και η πλήρης κατάργησή του ή η δημιουργία ενδιάμεσων θεσμών εισαγγελέων που θα εισηγούνται στη Βουλή.

Όπως εξήγησε, σήμερα κάθε υπόθεση που συναντά όνομα υπουργού διαβιβάζεται υποχρεωτικά στη Βουλή, γεγονός που προκαλεί κοινωνική αντίδραση. Στόχος της συζήτησης είναι να περιοριστεί η υπερβολική προστασία των πολιτικών προσώπων, χωρίς όμως να οδηγηθεί η πολιτική λειτουργία σε παράλυση από μαζικές και αβάσιμες μηνύσεις.

Επιλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων, η οποία επίσης προτείνεται προς αναθεώρηση. Ο κ. Φλωρίδης υπενθύμισε ότι με τον νόμο του 2024, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πέρυσι, οι ολομέλειες των δικαστηρίων προτείνουν υποψηφίους με μυστική ψηφοφορία, η Βουλή διαμορφώνει τη δική της πρόταση και η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, αποκλειστικά από τον προβλεπόμενο κατάλογο.

Στο δημόσιο διάλογο, όπως ανέφερε, ακούγεται και η άποψη ότι η Δικαιοσύνη θα πρέπει να εκλέγει μόνη της την ηγεσία της. Ο ίδιος εξέφρασε τη θέση ότι μια εξουσία δεν μπορεί να νομιμοποιείται χωρίς καμία σύνδεση με τη λαϊκή ψήφο, άμεση ή έμμεση, επισημαίνοντας ότι «η πλήρης αυτοεκλογή χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση είναι επικίνδυνη». Οι τελικές αποφάσεις, πάντως, θα προκύψουν από τη δημόσια συζήτηση και θα ενσωματωθούν στην πρόταση του πρωθυπουργού.

«Η κριτική στη Δικαιοσύνη αδικεί τη Δικαιοσύνη»

Αναφερόμενος στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη Δικαιοσύνη, ο υπουργός σημείωσε ότι έχει πληγεί από τη συνεχή εμπλοκή της σε πολιτικές αντιπαραθέσεις. «Η κριτική στη Δικαιοσύνη αδικεί τη Δικαιοσύνη» τόνισε προσθέτοντας πως «οι πολιτικές δυνάμεις εμπλέκουν τη Δικαιοσύνη στις πολιτικές τους διαμάχες».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην κριτική που δέχθηκε η Δικαιοσύνη για την τραγωδία των Τεμπών, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε «μια άθλια συνωμοσία» περί συγκάλυψης, η οποία, όπως είπε, αποδείχθηκε ψευδής.

Όπως ανέφερε, η δίκη για την υπόθεση έχει προσδιοριστεί να ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου στη Λάρισα, σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο που πληροί τις απαιτήσεις για μια τόσο μεγάλη διαδικασία, με δεκάδες κατηγορούμενους και εκατοντάδες δικηγόρους.

Η ανάγκη συναινέσεων και η στάση της αντιπολίτευσης

Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει συναινέσεις στη διαδικασία της αναθεώρησης, με την απαίτηση των 180 ψήφων είτε στην παρούσα είτε στην επόμενη Βουλή. Όπως σημείωσε, σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό της χώρας, τα κόμματα οφείλουν να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη συζήτηση και να μην απέχουν.

Απαντώντας σε αναφορές περί σεβασμού του Συντάγματος, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή στη διαδικασία αναθεώρησης αποτελεί έκφραση αυτού ακριβώς του σεβασμού, ενώ επισήμανε ότι η διεξαγωγή δικαστικών υποθέσεων, όπως εκείνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αποδεικνύει τη λειτουργία των θεσμών.

Νομοσχέδιο για το κληρονομικό

Τέλος, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι το νομοσχέδιο για το κληρονομικό θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες, με διάρκεια πιθανότατα ενός μήνα. Η ψήφισή του αναμένεται τον Μάρτιο και θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για παλαιές υποθέσεις, καλύπτοντας περιπτώσεις όπου, λόγω αμέλειας ή άγνοιας, δεν έγινε ρητή αποδοχή κληρονομιάς και προέκυψαν χρέη.